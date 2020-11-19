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Aktüel Ordu'da otomobil park halindeki araca çaptı 2 kişi yaralandı
Aktüel

Ordu'da otomobil park halindeki araca çaptı 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:44:44 -
Ordu'da otomobil park halindeki araca çaptı 2 kişi yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ramazan Gümüş (58) yönetimindeki 34 JBB 21 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direğine, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada sürücü Gümüş ile aynı araçta bulunan Cengiz Çamyar (27) yaralandı.

Yaralılardan Gümüş özel bir hastanede, Çamyar ise Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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