Ordu’da maden arama sahasında çıkan arbedede 14 kişi gözaltına alındı
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesindeki maden arama sahasında 14 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Üçpınar Mahallesi'nde bazı vatandaşlar, özel bir firma tarafından bölgede bentonit madeni arama faaliyetleri kapsamında yapılan sondaj çalışmasına tepki gösterdi.
Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede sondaj yapılan alana girmek isteyen vatandaşlar ile jandarma ekipleri arasında arbede yaşandı.
Olayda 14 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.