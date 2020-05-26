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Aktüel

Ordu'da Çambaşı Yaylası yolu üzerindeki tarihi çeşmeye zarar verildi

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya: - "Tarihi çeşme yeniden saldırıya uğradı. Çeşmenin oluk ve sahanlık kısımları kırıldı"

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:25:18 -
Ordu'da Çambaşı Yaylası yolu üzerindeki tarihi çeşmeye zarar verildi

ORDU (AA) - Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası yolu üzerinde bulunan tarihi çeşmenin taşları kırıldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bölgede "Gıli Gıli Çeşmesi" olarak bilinen tarihi çeşmeye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verildiğini söyledi.

Daha öncede taşlarına zarar verilen çeşmenin aslına uygun şekilde restore edildiğini ifade eden Kaya, "Ancak restorasyon çalışmaların ardından tarihi çeşme yeniden saldırıya uğradı. Çeşmenin oluk ve sahanlık kısımları kırıldı." dedi.

Kaya, çeşmeye zarar veren kişi ya da kişilerin bulunması için bölgedeki kamera kayıtlarının incelemeye alındığını belirterek, kısa sürede şahısları tespit etmeyi hedeflendiklerini aktardı.

Çeşmenin bölge için son derece önemli ve sembolik olduğunu dile getiren Kaya, "Bundan sonra benzer saldırıya uğramaması için yeni önlemler alacağız. Taşlarına zarar verilen çeşmeyi kısa sürede onararak halkın hizmetine sunacağız." diye konuştu.







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