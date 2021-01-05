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Aktüel Ordu'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı hakkında adli kontrol kararı
Aktüel

Ordu'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı hakkında adli kontrol kararı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:32:18 -
Ordu'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı hakkında adli kontrol kararı

ORDU (AA) - Ordu'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mesudiye ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi G.D'yi ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sivas'ta bir otelde yakalanan A.E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Mesudiye adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

A.E.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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