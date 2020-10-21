Ordu'da birinci sınıf kivinin kilogram satış fiyatı 6 lira olarak belirlendi

ORDU (AA) - Ordu'da hasadına kasım ayının ikinci haftasında başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, kivi hasadına az bir süre kaldığını vurguladı.

Fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında gelen kivinin fiyatını önceki yıllarda olduğu gibi sınıflarına göre belirlediklerine dikkati çeken Uzunlar, "Bu sezon birinci sınıf dediğimiz 90 gram ve üzeri kivinin kilogram fiyatı 6 lira, ikinci sınıf dediğimiz 70 gram ve üzeri kivinin fiyatı 3,5 lira üçüncü sınıf olarak tabir ettiğimiz 50 gram ve üzeri olan kivinin fiyatı ise 1 lira olarak olarak belirlendi. Fiyatlar tüm üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Uzunlar, kivide kullanılacak kasa ve nakliye ödemelerinin ise alıcıya ait olduğunu belirterek, üreticilere erken hasattan kaçınmaları uyarısında da bulundu.



