Ordu’da 100 ton patates toprakla buluşacak

Ordu’da, geçmiş yıllarda başlıca geçim kaynakları arasında yer alan patates yetiştiriciliği yeniden canlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan çalışmalar sonrası il genelinde 100 ton patates toprakla buluşacak. “Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında sürdürülen çalışmalarda, 13 ilçede dağıtımı yapılacak sertifikalı patates tohumu için Kabadüz ilçesinde tören düzenlendi.

Düzenlenen törene, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Kabadüz Kaymakamı Hasan Erdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ve üreticiler katıldı.

Genel Sekreter Alp: Üretimi ve kazanç kapılarını artıracağız

Törende bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve geldiği ilk günden itibaren tarımı ve hayvancılığı aktive etme noktasında birçok projeyi hayata geçirdi. Belediyenin rutin işleri dışına çıkarak, her ilçede seralar kurup, tohumlar dağıtarak üreticilerimizin yanında oluyoruz. Şu anda 100 tonluk patates dağıtımını Kabadüz’den başlatıyoruz. Buradaki amacımız üretimi ve verimi çoğaltarak kazanç kapılarını artırmaktır” dedi.

Kaymakam Erdoğan: Köylü milletin efendisidir

Kabadüz Kaymakamı Hasan Erdoğan ise “Bizde ‘Köylü milletin efendisidir’ diye bir söz vardır. Orada köylüden kastedilen toprağı işleyen çiftçidir. Ben de bir çiftçi aileden geliyorum. Benim babamın bir sözü var; ‘Biz bu arazilere sahip çıkmazsak, yarın bu araziler bizden davacı olacaklardır’ der. O yüzden arazilerimize sahip çıkalım. İşlemeye, üretmeye devam edelim” diye konuştu.

Başkan Kaya: Destekler üreticilerimiz için çok önemli

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise “Büyükşehir Belediyemiz ile İl Tarım Orman Müdürlüğü’müz desteği ile ilçemizde gostil olarak tabir edilen patatesler topraklarla buluşacak. Bu gibi destekler üreticilerin kalkınması ve güçlenmesi için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımızın il genelinde tarım ve hayvancılık alanında yaptığı bu kalkınma hamlesi nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yılmaz: 13 ilçemizde 100 ton patates dağıtacağız

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ise “ Dünyayı kasıp kavuran pandemi süreci, tarımın ne kadar stratejik önemi olduğunu herkese hatırlattı. Bizler de bu kapsamda ilimizde Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimizin destekleriyle tarım ve hayvancılığa desteklerimizi artırdık. İl genelinde 100 ton sertifikalı tohumluk dağıtımı gerçekleştireceğiz. 13 ilçemizde gerçekleşecek olan dağıtımın 18 tonluk bölümünü buradan başlattık” dedi.

Atıl araziler toplumlarla buluşacak

Konuşmaların ardından 18 tonluk sertifikalı tohumluk patates, ekilmek üzere üreticilere dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde de atıl arazilerde uygulanmak amacıyla fındık tarımının daha az yapıldığı Akkuş ve Mesudiye başta olmak üzere 19 ilçede üreticilere yeşil mercimek, mısır, nohut, 4’lü karışım kaba yem, soya ve kabak olmak üzere yaklaşık 15 ton tohum dağıtmıştı.

2020’de 60 ton tohum dağıtıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde de Mesudiye ve Akkuş ilçelerindeki atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve yem bitkisi üretiminin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerine 30 ton korunga, 20 ton siyez buğdayı ve 7 ton yonca tohumu dağıtıldı.