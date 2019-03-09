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Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor

Ordu’da 19.

09 Mart 2019 Cumartesi 19:11
Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor

Ordu’da 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı mimarisiyle yapılan, Ordu’nun ilk Valisi Fazıl Özelçi’den itibaren 1973 yılına kadar 31 valinin konut olarak kullandığı ‘Eski Vali Konağı’nın restorasyonu tamamlandı.


Altınordu ilçesinde Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden birisi olarak dikkatini çeken tescilli yapılarından birisi olan ancak devlet mülkiyetinde iken 1973 yılında özel şahıslara satılan ‘Eski Vali Konağı’ binası 2010-2013 yılları arasında 60’ı aşkın hissedara tek tek ulaşılarak yoğun uğraşlar sonucu kamulaştırılarak özel mülkiyetten tekrar kamu mülkiyetine geçirildi. Tarihi konağın kamu mülkiyetine geçirilmesinin ardından 2017 yılı Ekim ayında başlanılan restorasyon bir yılı aşkın titizlikle sürdürüldü.


Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, tarihi vali konağının restorasyonunun tamamlandığını ve bundan sonra ‘Çocuk Kütüphanesi’ olarak hizmet vereceğini söyledi. Toparlak, “Şu anda çocuk kütüphanesi için tefrişat yapılıyor. Malzeme alım ihalesi yapıldı. Nisan ayı sonuna kadar tüm birimler tamamlanarak Mayıs ayında hizmet verecek hale gelecek” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:11
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