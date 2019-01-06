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Orantısız zeka diye buna derler! Poşete para vermemek için, markete eşekle gittiler

Niğde'de ismi öğrenilemeyen 3 vatandaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasını, markete eşekle birlikte giderek protesto etti.

06 Ocak 2019 Pazar 18:53
Orantısız zeka diye buna derler! Poşete para vermemek için, markete eşekle gittiler

Niğde’de 1'i kadın, diğeri erkek 2 kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek için markete eşekle geldi. Eşekle markete girip reyonları dolaşan 2 kişi, aldıkları ürünleri hayvanın heybesine koyduktan sonra çıkıp gitti.

Eşekle birlikte reyonları gezdiler

Niğde'de ismi öğrenilemeyen kişi, bir kadın yakınıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasını ilginç bir yöntemle protesto etti. Merkez Terminal Caddesi üzerindeki markete eşekle giren 2 kişi, reyonları gezdi. Sonra aldıkları ürünlerin kasada ücretini ödedi. Ardından da ürünleri eşeğinin heybesine yerleştirip, marketten çıkarak uzaklaştı. 

Vatandaşlar tarafından kaydedilip, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 18:53
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  2. Paralı poşet uygulaması
  3. orantısız zeka
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  5. Poşete para vermemek için
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