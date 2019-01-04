‘Öpücük hastalığı’nın 40 derece ateş yaptığı olur



Çünkü masum bir öpücüğün sebep olduğu bir hastalık çocukların sağlığını tehdit edebilir. Tıptaki adı infeksiyöz mononükleoz (İM) olan 'öpücük hastalığı', genellikle çocuklarda ve ergenlik çağındaki gençlerde görülüyor. Öpücük hastalığının belirtileri lenf bezlerinin büyümesi, boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, bazen boğaz ve kulak iltihabı, ishal ve karın ağrısıdır.

Ergenlik dönemindeki belirtiler ise ateşin yükselmesi, lenf bezlerinin büyümesi ve boğaz ağrılarıdır. Hastalığa yakalanan çocukta üç beş gün boyunca bitkinlik, iştahsızlık, kas ağrısı, bulantı, üşüme, terleme, ateş ve titreme görülebilir. Ateş bazen 40 dereceye kadar yükselebilir. Ve yüksek ateş en az 10 gün sürer. Boğaz ağrısı da en az bir hafta sürer.

Öpücük hastalığına yakalanan bazı kişilerde dalak ve karaciğer de büyüyebilir. Kimilerinde ise ayaklarda, ellerde ve gövdede döküntü olabilir, gözlerin etrafı şişebilir.

Enfeksiyonlu eşyadan da bulaşabiliyor. Bilhassa kalabalık yerlerde yaşayan kişilerde, hijyenik olmayan ortamlarda bulunanlarda görülen öpücük hastalığı bebeklerde de görülebiliyor.

Bunun sebebi ise, annenin ağzında çiğnediği yiyeceği, daha rahat yutsun diye bebeğe vermesi.

Her mevsim ortaya çıkabilen, kız ve erkek çocuklarda sıkça rastlanan öpücük hastalığına sebebiyet veren virüs, yakın temas ile kısa sürede karşı tarafa geçiyor. En çok tükürük ve salya yolu ile bulaşır. Öpücük hastalığından korunmak için çocukları kimseye öptürmeyin. Kendiniz de öpmeyin. Öpücük hastalığının tedavisinde kesin istirahat lazım. Ayrıca mutlaka doktor kontrolünde tedavi gerekir. Hastalığın henüz aşısı yok.. Aileler çocuklarına sevgisini göstermekte ve hissettirmekte geri durmasınlar, fakat öperek değil.