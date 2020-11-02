Oppo'nun bluetooth hoparlör modeli Türkiye'de satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Akıllı ürünleriyle Türkiye pazarındaki konumunu güçlendiren Oppo, kablosuz kulaklık ve akıllı saat ürünlerinden sonra şimdi de kablosuz hoparlörüyle tüketicilerin karşısına çıktı.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinden itibaren dünyada ilan edilen pandemi, tüketicilerin bazı alışkanlıklarını da değiştirdi. Yapılan araştırmalar evlerde geçirilen dönemde müzik dinleme alışkanlıklarının hızlı bir yükselişe geçtiğini gösteriyor. Müzik yüzde 80 oranında mobil cihazlar üzerinde dinlenirken, kablosuz hoparlör kullanımı da yüzde 500'ün üzerinde bir orana sahip. Pazara sunacağı ürünleri, tüketici beklentilerine göre şekillendiren Oppo da durumu göz önünde bulundurarak bluetooth hoparlör modelini Avrupa pazarında satışa sunmadan önce Türkiye'ye getirdi.

Minimal tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Oppo bluetooth hoparlör, şıklığını üzerindeki LED saat göstergesi ile tamamlıyor. Sadece 160 g ağırlıkla gelen hoparlör, 3 saatlik şarj süresiyle birlikte 8 saatlik de çalma süresi sunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen hoparlörün kablosuz menzili 10 metreye kadar uzanabiliyor. Ürünün şarj girişi ise Type-C USB ile destekleniyor.

Yeşil ve pembe renkleriyle dikkat çeken Oppo Bluetooth Hoparlör Türkiye'de KDV dahil 349 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketiciye sunuluyor.

