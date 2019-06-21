OPPO Reno serisi 256 GB dahili hafıza ile ilgi çekiyor

İSTANBUL (AA) - OPPO yeni Reno serisi, Android 9.0 Tabanlı ColorOS 6 Sistemi ve kendi segmentinde fark yaratan 256 GB dahili hafıza gibi özellikleri ile dikkati çekiyor.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon pazarının lider markası OPPO, yeni Reno serisi ile görülenin ötesinde deneyimler, ayrıcalıklı özellikler sunuyor. Reno serisi, pop-up kamera tasarımı, güçlü 10x Hibrit Zoom gibi fotoğrafçılık özelliklerinin yanı sıra Android 9.0 Tabanlı ColorOS 6 Sistemi ve 256 GB dahili hafızasıyla hem kendi segmentinin hem de beklentilerin üzerine çıkıyor. 10x Zoom modeli için hafıza 512 GB'a kadar genişletilebiliyor.

Android sistemine dayalı yeni ve özelleştirilmiş bir sistem olan ColorOS, dünya genelinde 250 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıyor. OPPO Reno serisinin kalbinde yer alan bu gelişmiş sistem, canlı görsel sunumla, tasarım ve estetiğin sınırsız olanaklarını keşfetmeye ve her kullanımda heyecan yaşatmaya çalışıyor.

ColorOS 6, tam ekranlı telefonlara uyarlanan yeni bir kenarlıksız bir tasarım kullanıyor. Yumuşak ve zengin detay animasyonları farklı arayüzler arasında daha doğal bir geçiş sağlıyor. Her ayrıntısında bir yenilik barındıran sistem, kullanıcılara daha yumuşak ve daha eğlenceli bir deneyim sunuyor.

OPPO Reno serisinde yer alan bulut hizmetleri sayesinde kullanıcılar fotoğraflarını, videolarını, kişilerini, tarayıcı yer işaretlerini, kayıtlarını, Wi-Fi şifrelerini ve diğer kişisel bilgilerini buluta otomatik olarak yedekleyebiliyor. Yeni bir telefon kullanırken,verileri indirmek ve geri yüklemek için OPPO hesabına giriş yapmak yeterli oluyor.





- Akıllı Kenar Çubuğu





ColorOS 6 sistemi, telefon dikey tutulduğunda tam ekran çoklu görevi destekliyor. Ayrıca, telefon yatay tutulduğunda ve sola kaydırıldığında,Akıllı Kenar Çubuğu kullanılabilir duruma geliyor. Akıllı Kenar Çubuğu,tam ekran çoklu görev benzeri özelliklerin yanı sıra yeni açılan dosyaları, araçlar veya uygulamalar eklemeyi, ekran kayıtlarını ve ekran görüntülerini yakalama için hızlı paylaşımı destekliyor. Ek olarak Akıllı Kenar Çubuğu, sık kullanılan uygulamalar için bir yönetim klasörü sağlıyor. Böylece farklı uygulamalardan eklenen sık kullanılanları kolayca görüntüleyebilmek mümkün oluyor.





- Mobil fotoğrafçılığın geleceği





Tasarımı ve özellikleri ile dikkati çeken OPPO Reno serisi, yeniliklerin sınırlarını zorluyor. Reno serisinin ikonik özelliği olan pop-up kamerası çekim sırasında 0,8 saniyede ve tamamen sessiz bir şekilde açılıyor. Düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılıyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekiyor. 16 megapiksel çözünürlüğe sahip pop-up kamera, 1080p 30 fps hızında video kaydı da yapılabiliyor.

OPPO Reno 10x Zoom, 6,6 inç panoramik ekrana (Reno için 6,4 inç ekran), 2340x1080 piksel çözünürlüğe, 19,5: 9 en-boy oranına ve son derece ince bir çerçeveye sahip. Bu tasarım özellikleri, yüzde 93,1'e varan bir ekran / gövde oranına sahip ve tamamen çentiksiz.

Reno 10x Zoom, mobil fotoğrafçılığın gelecek 10 yıllık gelişiminde bir kaldıraç görevi üstleniyor. Reno 10x Zoom’un üç lens sistemi, 48MP ultra net ana kamera, 13MP telefoto lens ve 8MP geniş açılı lensten oluşuyor.

Üç lensi farklı odak aralıkları ile birleştiren bu sistem, ultra geniş açılı lensin 10 katı etkili bir odak uzaklığı olan 16-160 mm’lik tam bant genişliğine ulaşıyor. Üçlü kamera kurulumu, elde taşınırken tam olarak yakınlaştırıldığında bile stabilite sağlayabilen çift OIS ile birlikte sunuluyor. Reno 10x Zoom modeli, önümüzdeki dönemde gelecek güncelleme ile 60x’e kadar zoom özelliği de kazanacak.

“Okyanus Yeşili” veya “Karbon Siyah” renk seçenekleri bulunan Reno 10x Zoom ve Reno modelleri Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunuldu. OPPO Reno 10x Zoom 7 bin 999 TL, Reno modeli ise 4 bin 999 TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde satışa sunuldu.