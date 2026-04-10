Mescid-i Aksa'da 42 günlük hasret bitti! İlk kıblede ilk Cuma namazı heyecanı!

Mescid-i Aksa'da, 42 gün aradan sonra ilk cuma namazı için büyük bir coşku yaşanıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Kudüs'teki tarihi anları, Mescid-i Aksa'nın avlusundaki özlem dolu atmosferi ve bölgedeki son güvenlik durumunu sıcağı sıcağına aktardı.

5 HAFTALIK HASRET SONA ERDİ

Bölgedeki gelişmeleri günlerdir Mescid-i Aksa'nın çevresinden takip eden A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, haftalar süren bekleyişin ardından yaşanan kavuşma anını, "5 haftadır hep Mescid-i Aksa'nın dışından yayın yapıyorduk ama bu kez artık 5. haftanın sonunda, 6. haftada Mescid-i Aksa nihayet açıldı dün itibarıyla. Bugün de cuma namazı için ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar akın etmeye başladılar Mescid-i Aksa'ya." sözleriyle aktardı. Kavasoğlu, avludan yükselen dualara ve duygusal atmosfere dikkat çekerek, "Tam 5 haftadır, 41 gün boyunca yoğun bir özlem vardı Mescid-i Aksa için. İsrail her defasında olduğu gibi yine çeşitli bahanelerle Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı, gelen tepkilere kulak asmadı." ifadelerini kullandı.

BAYRAM NAMAZLARI KILINAMAMIŞTI

Kutsal mekandaki uzun süreli yasağın Müslümanlar üzerinde bıraktığı derin izlere değinen Kavasoğlu, "5 hafta boyunca Ramazan ayında teravih namazlarında, bayram namazında, 839 yılın sonunda Mescid-i Aksa kapalıydı. 5. hafta sona erdikten sonra 6. haftaya artık Müslümanlar Mescid-i Aksa'da cuma namazlarını eda ederek katılabilecekler." şeklinde konuştu. Kavasoğlu, mekanın İslam alemi için önemini ise, "Mescid-i Aksa Müslümanlar için, bizler için en önemli üç mabetten biri... İlk kıblemiz olması sebebiyle herkesin gönlündeki yeri apayrı." sözleriyle vurguladı.

FANATİK YAHUDİLERDEN PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Kutsal mabedin açılışıyla birlikte İsrail tarafından körüklenen gerginliklere de dikkat çeken Kavasoğlu, "Zaman zaman gerilimler de yaşandı dün Mescid-i Aksa'nın açılmasıyla birlikte. Aşırı fanatikler baskın düzenlemek istediler ki zaten bunun fitilini Ben-Gvir ateşlemişti." ifadelerini kullandı. Dün gerçekleşen provokasyon girişimine İsrail polisinin müdahalesini anlatan Kavasoğlu, "Ondan cesaret alan o aşırı fanatikler, dün itibarıyla saatler öncesinden planlar yapıp gelmek istediler. Polis zaman zaman aralarında gerilim yaşadı, hiç alışık olmadığımız şekilde polis de bu kez onlara engel oldu." diyerek sahadaki değişime işaret etti. Bölgedeki anlık duruma ve güvenlik önlemlerine dair ise Kavasoğlu, "Şu an itibarıyla da güvenlik önlemleri yine en üst seviyede ama en azından an itibarıyla bir kısıtlamaya tabi tutulmadan Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin veriliyor." sözleriyle yayınını tamamladı.