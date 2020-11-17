OPPO, INNO DAY 2020'de entegre bir geleceğe imza attı

İSTANBUL (AA) - OPPO, 'Geleceğe Adım Atın' temasıyla Çin'de gerçekleştirdiği "INNO DAY 2020" etkinliğinde, insan-teknoloji etkileşiminin geleceğini ortaya çıkaran OPPO X 2021, OPPO AR Glass 2021 modellerini ve OPPO CybeReal AR uygulamasını tanıttı.

OPPO'nun, 'Geleceğe Adım Atın' temasıyla düzenlediği INNO DAY 2020 etkinliği Çin'in Shenzen kentinde gerçekleşti. OPPO etkinlikte, deneyim interneti temeli üzerinde yükselen yeni vizyonu 'İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik' ve '3+N+X' teknoloji geliştirme stratejisini paylaştı. Etkinlikte ayrıca, genişletilebilir ekrana (rollable screen) sahip akıllı telefonu OPPO X 2021, artırılmış gerçeklik gözlüğü OPPO AR Glass 2021 ve artırılmış gerçeklik uygulaması OPPO CybeReal AR da ilk kez tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan OPPO'nun Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tony Chen, OPPO INNO DAY 2020'de, şirketin 'erdemli inovasyon' yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu ve 3+N+X teknoloji geliştirme stratejisiyle çok daha fazla ileri teknolojiye sahip ürün tasarlayacaklarını vurguladı.

OPPO'nun insanların çevrelerindeki güzellikleri yakalamaları ve geleceğe dair hayal güçlerini serbest bırakmalarını güçlendirmek için teknolojiyi kullandığını söyleyen Chen, sözlerine şöyle devam etti:

"OPPO'nun uzun vadeli gelişimi için 3+N+X teknoloji geliştirme stratejisini başlatmaya karar verdik. '3', OPPO'nun dünya çapındaki kullanıcılara entegre bir akıllı yaşam getirmesine yardımcı olan üç temel teknolojiyi, yani donanım, yazılım ve hizmet teknolojilerini ifade ediyor. 'N', yapay zeka, güvenlik ve gizlilik, multimedya ve ara bağlantı dahil olmak üzere OPPO'nun temel yeteneklerini temsil ediyor. Son olarak, 'X', yeniliği teşvik eden ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştiren hızlı şarj teknolojisi gibi en yeni ve farklılaştırılmış teknolojiler ile stratejik kaynakları ifade ediyor."

OPPO Başkan Yardımcısı ve OPPO Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu da "Teknik yetenekler geliştirmek önemli, ancak bunları yenilikçi bir şekilde entegre etmek daha da önemli. OPPO, faydaları kullanıcılara sunmamız ve tüm karmaşıklığı bize bırakmamız gerektiğine inanıyor." yorumunu yaptı.





- OPPO geleceğin teknolojik keşiflerini tanımladı





OPPO Ar-Ge'sinin esnek ekran alanındaki en yeni başarısı olan OPPO X 2021 genişletilebilir ekran (rollable screen) konseptli akıllı telefon, kullanıcılara daha doğal bir interaktif deneyim sunuyor.

Bu konsept cihaz, Roll Motor aktarma organı, bölümler arası boşluk bulundurmayan ekranı destekleyen ikisi bir arada plaka ve Warp Track yüksek mukavemetli ekran katmanı (0,1 mm) gibi OPPO'nun sahip olduğu üç özgün teknolojiyi kullanıyor. En küçük boyutlarda 6,7 inç (17,01 cm), en büyük boyutlarda ise 7,4 inç (17,89 cm) ölçeğinde genişleyebilen bir OLED ekranı mümkün kılıyor. Böylece kullanıcılar ekran büyüklüğünü kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor.

OPPO'nun artırılmış gerçeklik gözlüğü OPPO AR Glass 2021, OPPO'nun dijital dünyada yaptığı keşiflerle gerçekleştirdiği sıçramayı çok güzel ifade ediyor. Yepyeni bir tasarıma sahip olan OPPO AR Glass 2021 selefine göre yaklaşık yüzde 75 daha hafif. Temel bileşenleri arasında Birdbath optik çözümüyle de donatılan OPPO AR Glass 2021 kullanıcıyı sarmalayan bir deneyim yaşatıyor. Bununla birlikte OPPO AR Glass 2021'de stereo balık gözü kamera, uçuş süresi algılayıcı (ToF) ve bir adet RGB kamera gibi çeşitli algılayıcılar var. Bu algılayıcılar, akıllı telefon etkileşimleri, hareket tabanlı etkileşimler ve mekansal yerelleştirme gibi sadece bir dizi doğal etkileşimi desteklemekle kalmıyor, üç boyutlu mekansal lokalizasyonu saniyenin binde birine yakın kesinlikte hesaplıyor. Gerçek zamanlı pozisyonu sürekli güncelleyerek ve geri bildirimde bulunarak artırılmış gerçeklik dünyasında kullanıcılara gerçekçi ve doğal bir mekansal etkileşim deneyimi yaşatıyor.

CybeReal AR uygulaması gerçek zamanlı, yüksek hassasiyetli yerelleştirme ve sahne tanıma sağlayan mekansal hesaplama teknolojisinden güç alıyor. OPPO'nun tam olarak dünyayı santimetreye kadar doğru bir şekilde yeniden yapılandırma, gerçek zamanlı yüksek hassasiyetli yerelleştirme ve kullanıcının gerçek dünya algısını ve anlayışını zenginleştiren OPPO Cloud teknolojilerini kapsayan üç temel teknolojisi tarafından destekleniyor.



