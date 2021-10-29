Operasyon yapıldı! Mardin'de ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 140 sikke ve 15 yüzük ele geçirildi.
Mardin-Kızıltepe'de Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 140 sikke ve 15 yüzük ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucu, M.A'nın tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve yüzük bulundurduğunu tespit etti.
Sikke ve yüzükleri satma arayışında olduğu belirlenen M.A. operasyonla yakalandı.
M.A'nin üzerinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 140 sikke ve 15 adet yüzük ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Sikke ve yüzükler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.