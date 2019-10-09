Operasyon öncesi Rusya'dan Esed ve YPG'ye çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Tüm sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli" derken, Esed rejimi ve terör örgütü YPG'ye çağrıda bulundu. Rus Bakan, böyle bir diyalog başlarsa destek vereceklerini de bildirdi.

Açıklamasında örgütten "Kürtler" diye bahseden Lavrov, "Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki bölgede gerilim artmasını önlemek önemli" dedi.

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında da bilgi veren Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyduğunu bir kez daha teyit ettiğini aktardı.

HABER7