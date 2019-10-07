0553 313 94 23

Operasyon öncesi ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya dikkat çeken destek!

ABD ordusu, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeye yaklaşık 80 tırla lojistik malzeme gönderdi

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:23
Operasyon öncesi ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya dikkat çeken destek!

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan bölgeye, lojistik malzeme sevk etti.

Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği 80 tırlık konvoy, saat 21.00 sularında Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti.

YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen tırların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü.

Böylece sadece son bir haftada ABD'nin Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği tır sayısı 600'e yaklaştı.

DEAŞ ile mücadeleyi bahane göstererek 2015'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin, Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce tır dolusu silah göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:23
  1. terör örgütü YPG/PKK
  2. ABD
  3. Suriye
  4. YPG/PKK

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah19 dk önce
    bundan sonra sahadaki PKK işbilrikçisi, Türkiyenin menfaatine düşman tüm unsurlar hedeftir

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump'tan yeni açıklamalar: Erdoğan'a dedim ki...
  1. Trump'tan yeni açıklamalar: Erdoğan'a..
  2. Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak..
  3. Türkiye ile İran arasında kritik görüşme
  4. Mürsafinin faydaları nelerdir?
  5. Altın otunun faydaları nelerdir? Altın..
  6. Organlarımıza benzeyen besinler..
  7. Buzluk kurabiye tarifi
  8. Operasyon öncesi ABD'den terör örgütü..
  9. Operasyon başladı mı? 'TSK Tel-Tavil'e..
  10. Uyku apnesi nedir? Uyku apnesine iyi..
  11. Ev temizliğinde pratik bilgiler!..
  12. Dudaklarımızın rengi hastalık..
  13. Bamya suyunun faydaları nelerdir?..
  14. Mehmetçik Irak'ın kuzeyini vurdu!
  15. Doğal antibiyotik! Şifa dağıtan..
  16. ABD'de neler oluyor! Mark Esper,..
  17. Ağız kokusu neden olur?Ağız kokusuna..
  18. Patlıcanlı pratik beyti kebabı tarifi
  19. Beynim uyuşuyor! Beyin yorgunluğu..
  20. Sarımısaklı sütün faydaları nelerdir?..
  21. Çatı böreği tarifi
  22. Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'den teklif..
  23. Bitkilerde tarçının faydaları!..
  24. Kıbrıs usulü fırında makarna tarifi
  25. Cilt sarkmasına iyi gelecek maskeler!..
  26. Yumurta kabukları şifa dağıtıyor!..
  27. Salçalar neden küfleniyor? Salça..
  28. Saç uzatma kürleri! Bakımlı saçlar..
  29. Kebabe nedir? Ses kısıklığına son!..
  30. Berberisin faydaları nelerdir?Kadın..
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
Washington Post yazarı Brian Klaas'tan akla ziyan sözler
Washington Post yazarı Brian Klaas'tan akla ziyan sözler

Günün Karikatürü

8 Ekim 2019
2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı