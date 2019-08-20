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Operasyon mesajı verdiler! 'Onların Suriye'ye girmesini engelleyeceğiz'

Gazze'yi kana bulayan eli kanlı terör devleti İsrail'in Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Suriye'ye yönelik operasyon mesajı verdi.

20 Ağustos 2019 Salı 14:32
Operasyon mesajı verdiler! 'Onların Suriye'ye girmesini engelleyeceğiz'

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "geniş çaplı" askeri saldırıya hazırlandıklarını söyledi.

Steinitz, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'ye operasyon mesajı

İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik açıktan veya gizli çok sayıda saldırı düzenlediği itirafında bulunan Steinitz, "Gazze'ye geniş çaplı bir operasyon hazırlığındayız fakat bir başka cephemiz var o da İran'ın Suriye'ye yerleşmesini önlemek." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi; 2008, 2012 ve 2014 yıllarında, İsrail ordusunun üç ayrı geniş çaplı saldırılarına hedef olmuş, bu saldırılarda çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu 3 bin 700'den fazla kişi şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:32
  1. İsrail
  2. Suriye

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