Opel’in elektrikli modelleri bu yıla damga vuracak

Kompakt sınıfın en çok satan modeli Astra’nın elektrikli versiyonu ilkbaharda Avrupa’da siparişe sunuluyor. Şimşek logolu Alman üretici, Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe modellerini de yakında pazara sunacak. Mayıs 2023’te ise ADAC Opel e-Rally Cup üçüncü sezonuna başlayacak. Opel Corsa-e Rally, ilk iki yılda tamamladığı yedi etkinliğin ardından 2023’te dört ülkede sekiz ralli etkinliğini daha tamamlayacak. Opel’in, elektrikliye geçiş hamlesine devam ettiğini vurgulayan Opel CEO’su Florian Huettl, “Elektrikli ulaşımın hem heyecan verici hem de günlük kullanıma uygun olabileceğini kanıtlayan modellerimiz; Corsa-e, Astra-e, Mokka-e ve GSe, 2023 yılında daha da öne çıkan modellerimiz olacaklar. Elektrikli binek araç modellerimiz ve elektrikli hafif ticari araç ürün gamımızla ilgili haberler için bizi izlemeye devam edin. Sizlere mutlu, sağlıklı ve esenlikler dolu bir 2023 diliyoruz” dedi.