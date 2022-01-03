Opel Vivaro-e HYDROGEN ile hidrojenli bir geleceğe

Son olarak yeni nesil hafif ticari aracı Vivaro-e HYDROGEN’i geliştiren Opel, yenilikçi yakıt teknolojisi, menzili, motor özellikleri, boyut seçenekleri, istiap haddiyle ticari araç kullanıcıları ve profesyonel filo müşterilerinin kısa zamanda dikkatini çekerek ilk filo siparişini aldı. Bu kapsamda Almanya’nın dünyaca ünlü elektrikli ev aletleri üreticisi Miele, Opel Vivaro-e HYDROGEN’in ilk müşterisi oldu.

“Yeni bir sayfa açıyoruz”

İlk Opel Vivaro-e HYDROGEN’in üretim bandından indirilmesi kapsamında Rüsselsheim tesisinde düzenlenen törene Opel CEO‘su Uwe Hochgeschurtz ve Opel Araç Geliştirme Başkanı Marcus Lott katılım gösterdi. Törende konuşan Opel CEO’su Hochgeschurtz, “Yeni Opel Vivaro-e HYDROGEN ile sürdürülebilir ulaşım hamlemizde yeni bir sayfa açıyoruz. Bu zekice konsept, hidrojen yakıt hücresi sisteminin avantajlarını en çok satan hafif ticari aracımızın çok yönlülüğü ve yetenekleriyle birleştiriyor” dedi. Opel Araç Geliştirme Başkanı Lott ise, “Yeni Vivaro-e HYDROGEN, filo müşterilerinin gereksinimlerini mükemmel şekilde karşılıyor. Hidrojen yakıt hücreli ticari araç, sıfır emisyonla uzun mesafeler otomobil sürmek ve bataryaları şarj ederken zaman kaybetmeden daha büyük yükleri taşımak için ideal bir çözüm. Opel Vivaro-e HYDROGEN, özellikle ticari kullanım için sıfır emisyonlu ulaşımı geleceğe taşıyor” ifadelerini kullandı.

20 yılı aşkın süreli deneyim

Rüsselsheim’daki Opel Özel Araçlar (OSV) tesisinde üretilen yeni Vivaro-e HYDROGEN, Opel ve çatı şirket Stellantis’in hidrojen yakıt hücreli araçların geliştirilmesindeki 20 yılı aşkın süreli deneyimleri sayesinde kullanıcılarla buluşuyor.

2021 Opel’in yılı oldu!

2021 yılını başarılarla tamamlayan Alman üretici Opel, batarya elektrikli Yeni Opel Mokka-e ile “2021 Altın Direksiyon”, elektrikli hafif ticarisi Opel Vivaro-e ile “2021 Yılının Uluslararası Vanı” ödüllerini müzesine götürürken, geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturan Opel Manta GSe ElektroMOD ile de “Yılın En İyi Konsept Otomobili” ödülünü kazanma başarısını gösterdi.