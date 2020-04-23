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Dünya

OPEC zirvesi öncesi Putin ve Selman telefon görüşmesinde tartıştı

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen OPEC zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında “sert bir telefon görüşmesi” yapıldığı öne sürüldü.

2020-04-23 20:37:00 - 2020-04-23 20:39:05
OPEC zirvesi öncesi Putin ve Selman telefon görüşmesinde tartıştı

6 Mart'ta yapılan ve anlaşmazlıkla biten OPEC+ zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında “sert bir telefon görüşmesi” olduğu iddia edildi.

Londra merkezli Middle East Eye sitesinden Rusya'nın saygın haber sitelerinden Lenta.ru'nun aktardığı habere göre, üretim kesintisi konusunda Suudilerin Rusya'yı ikna edemediği tarihi zirve öncesi gerçekleşen görüşmede, Prens Selman'ın Putin'e ultimatom verdiği, agresif bir tonla “Eğer anlaşma olmazsa fiyat savaşı başlatacağı” tehdidi savurduğu öne sürüldü.

Suudi Arabistan yönetiminden kaynaklara dayandırılan haberde, Putin'in ultimatomu aynı sertlikle reddettiği ve gergin telefon görüşmesinin anlaşmazlıkla bittiği belirtildi.

“Putin ultimatomu reddetti"

Haberde iki tarafınd da “birbirine bağırdığı” görüşmenin “son derece kişisel” geçtiği yorumu yapıldı. Suudi yetkili, “Putin ultimatomu reddetti, konuşma kötü bitti” dedi.

Putin ile bu “agresif” görüşmeyi yapmadan önce Prens'in, Trump'ın damadı Jared Kushner ile görüştüğü de haberde iddia edildi.

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