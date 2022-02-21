Pek çok kişi Onur İste'nin görevini, hangi partiden olduğunu merak ediyor. Peki, Onur İste kaç yaşında?

Onur İste kimdir nereli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Onur İste, İstanbul Barosu üyesidir. Kurucu ortağı olduğu Avukatlık Bürosunda avukatlık faaliyetini sürdürmektedir. Daha önce, 2010 yılına kadar, ticaret hukuku başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet göstermekte olan bir hukuk bürosunda çalışmıştır. Bu süre içinde özellikle ticaret, şirketler, iş ve ceza hukuku dallarında olmak üzere çeşitli hukuk dallarında avukatlık ve müşavirlik hizmeti vermiştir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Marmara Üniversitesi bünyesinde "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" konulu teziyle yüksek lisans derecesi almıştır.

Marmara Üniversitesi bünyesinde sürdürdüğü doktora çalışması, "Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçları" konusu ile tez yazım aşamasındadır.

2008 yılında South Texas College of Law'da ( Houston – ABD) fikri mülkiyet, uzlaşma ve Anayasa hukuku (özellikle Amerikan Anayasası ek 1. Maddesi – ifade özgürlüğü bağlamında) alanlarında burslu olarak "Juris Doctor" eğitim görmüştür. Bu süreç içerisinde aldığı eğitim neticesinde, Amerikanın Teksas eyaletinde Arabulucu olarak görev yapabilme yetkisini kazanmıştır.

2014 yılından beri, Avukatlık mesleğinin yanı sıra, özel hukuk uyuşmazlıklarında Arabulucu olarak hizmet vermekte olup, bu doğrultuda "Arabulucu" unvanına sahiptir.

Değişik mesleki sertifika programlarına katılmıştır. Başta İstanbul Barosu olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Onur İste Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.