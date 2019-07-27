Onur Bulut, Alanyaspor’da
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Almanya’nın 3.27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:04
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Almanya’nın 3. Lig takımlarından Braunschweig’deforma giyen 25 yaşındaki Onur Bulut’u 3yıllığına renklerine bağladı.
Alanyaspor, Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Almanya’nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır."
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