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Onur Bulut, Alanyaspor’da

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Almanya’nın 3.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:04
Onur Bulut, Alanyaspor’da

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Almanya’nın 3. Lig takımlarından Braunschweig’deforma giyen 25 yaşındaki Onur Bulut’u 3yıllığına renklerine bağladı.


Alanyaspor, Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Kulübümüz, Almanya’nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır."

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:04
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