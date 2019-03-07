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Onur Akın Kartal’da muhteşem bir konser verdi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Mart ayı etkinlikleri kapsamında sanatçı Onur Akın, Kartallı dinleyicileri ile buluştu.

07 Mart 2019 Perşembe 16:22
Onur Akın Kartal’da muhteşem bir konser verdi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Mart ayı etkinlikleri kapsamında sanatçı Onur Akın, Kartallı dinleyicileri ile buluştu. Onur Akın’ı dinlemeye gelen vatandaşlar, saatler öncesinden konser salonunu doldurdu.


Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere; Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Âdem Uçar, Kartal Belediyesi Belediye Meclis adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kartallı sanatseverler konserin başlamasına saatler kala Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sanatçı Onur Akın’ın doğum günü olan 6 Mart tarihinde düzenlenen konserde, Kartallılar sanatçıya sürpriz yaparak sahneye çıktığı anda “İyi ki doğdun Onur” şeklinde tempo tutarak doğum gününü kutladı. Onur Akın ise Kartallıların bu jestine karşılık teşekkürlerini sundu.


Yaklaşık 2 saat boyuncu sevilen şarkıları seslendiren Onur Akın, Kartallı dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Dinleyiciler sık sık alkışlarıyla beğenilerini ifade ederken, konser salonunda telefon ışıklarıyla görsel bir şölen de oluşturdular.


Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Tozkoparan ve beraberindeki protokol de Onur Akın’ın doğum gününü sürpriz bir doğum günü pastası ile kutladılar. Sahnede pastayı kesen Onur Akın, bu nazik davranışları için protokol üyelerine teşekkür etti.


İzmir Marşı ile konserini sonlandıran Onur Akın, kendisini dinlemeye gelen ve sık sık şarkılara eşlik eden Kartallılara bir kez daha teşekkürlerini sundu.


Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün hem muhteşem bir insan hem de çok iyi bir belediye başkanı olduğunu belirten sanatçı Onur Akın, “Bu gibi kültür-sanat etkinliklerine verdikleri destekler için Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e minnettarız.” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:22
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