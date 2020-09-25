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Gündem Onuncu kattan düşerek can verdi
Gündem

Onuncu kattan düşerek can verdi

Sivas’ta bir apartmanın onuncu katından havalandırma boşluğuna düşen genç kız yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 04:03:00 -
Onuncu kattan düşerek can verdi

Verilen bilgilere göre, feci olay Sivas merkezde Selçuklu Mahallesi 23. sokakta bulunan 10 katlı bir apartmanda oldu.

Oturduğu Apartmanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan İrem E.(19) henüz bilinmeyen bir nedenle onunca kattan apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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