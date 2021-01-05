"Onun İşi Okumak" diyerek sığınmacı çocukların eğitimine destek oluyorlar

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Yeryüzü Çocukları Derneği, Türkiye'de bulunan yabancı çocukların, pandemi sürecinde okullarını bırakıp işçi olarak çalıştırılmalarının önüne geçmek için onlara burs imkanı sağlayarak destek oluyor.

2016'da kurulan Yeryüzü Çocukları Derneği, çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gelen çocuklara yardım ediyor.



Yabancı çocukların bir kısmı ailelerine destek olmak için okumak yerine çalışmak zorunda kalıyor. Dernek bunun önüne geçmek için "Onun İşi Okumak" sloganıyla Ocak 2016'da yola çıkarak, birçok çocuğun eğitimini güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlamasını sağladı. Dernek, sığınmacı çocukların online eğitimlerini sağlamaları için tablet dağıtımı da yapıyor.

Yeryüzü Çocukları Derneği Eğitim Koordinatörü Betül Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamera karşısında "Çalışmak değil, okumak istiyorum" diyen bir çocuğun serzenişinden hareketle, pek çok hayırseverin birleşmesiyle derneklerini kurduklarını söyledi.

Sığınmacı işçi çocuklara eğitim ve psiko-sosyal destek vererek eğitim hayatlarını sürdürmelerini sağladıklarını dile getiren Ünlü, şunları anlattı:

"Yeryüzü Çocukları Derneği, İstanbul'da işçi sığınmacı çocuklara hizmet veriyor. Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece ve Esenyurt bölgelerinde daha fazla çalışıyoruz. Esenyurt Bölgesinde çok daha fazla çocuk işçilerle mücadelemiz var. Sahada rol alarak, çalıştıkları yerleri tespit ederek çocukları iş hayatından alma çabası içindeyiz. Mülteci çocuklar Suriyeli, Afgan ve Türkmenlerden oluşuyor. Geçici koruma belgesi oldukları için Suriyeli çocuklarla daha çok çalışıyoruz. Afgan çocuklar, Zeytinburnu bölgesinde çok sayıda bulunuyorlar. Onları da iş hayatından alıp eğitim hayatına kazandırabilmek için çok mücadele verdik. Ne yazık ki onların hukuki süreci uzun sürüyor. Okula yazdırma ve burs sağlama imkanı olduğu için şu an Suriyeli çocuklarla çalışıyoruz."

- 331 çocuğa ulaşıldı

2016- 2020 yılları arasında 331 çocuğa ulaştıklarını aktaran Ünlü, 7-18 yaş arasındaki çocuklara yaz okullarında Türkçe dili, okul öncesi eğitim ve ağır travma yaşayanlara psiko-sosyal destek verdiklerini kaydetti.

Betül Ünlü, pandemi döneminde çocuk işçilerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, şunları ifade etti.

"Pandemide örgün eğitim bitip, 'online eğitime' geçilince, aileler ve çocuklarda okul kapandı algısı oluştu. Okula yazdırdığımız çocuklar, pandemi dönemine girilince tekrar iş hayatına dönmeye başladılar. Çocuklar için bu dönemde yeni mücadeleye girerek onların eğitim burslarını artırdık. Evde teknolojik alet olmadığı için çocukların online eğitime katılmaları zor oluyordu. Ev kalabalık ve en az 5 çocuk olduğu için hangi biri EBA'ya girebilecekti. Dernek olarak çocukları, okula teşviki için yeni bir sistem geliştirdik. Şu anda aktif olarak dernek sistemimizde bulunan 88 ailemiz bulunuyor. Bunlardan 45 tanesi öncelikli ve hiçbir şekilde teknolojiye ulaşımı yoktu. O 45 aile için kampanya kapsamında topladığımız tabletleri teslim ettik. Çalışan çocukları da tekrar işten çıkarıp tabletlerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Bu kampanyamız da devam ediyor."

- Çocukların bir kısmı açık öğretime yönlendirildi

Pandemi sürecinde okulu bırakıp tekrar işe dönen çocukların eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için onları açık öğretime yazdırdıklarını dile getiren Ünlü, "Derneğimiz pandemide bir proje geliştirdi. Özellikle 12-17 yaş arasındaki ergenlik döneminde bu çocukların en büyük riski çalışma riskidir. Çünkü bu dönemdeki çocuklar işverenin en çok beklediği dinamik çocuklardır. Bu süreçte liseyi bırakan çocuklar oldu. 'Yaşımız geçiyor bari bir iş öğrenelim' psikolojisiyle eğitimini bırakan çok çocuk oldu. Biz bu süreçte bazı çocukları okula tam döndüremedik ve şöyle bir yola gittik. Açık öğretime yazılmalarını sağlayarak okullarının devam etmesini ve çalışarak eve katkıları da olabileceğini anlattık. Şu anda dernekteki yeni projemiz de çocukları açık öğretime yazdırma üzerine oldu. Devletin düzenlediği projelerden biri olan mesleki teknik eğitim merkezlerine de çocukları yönlendirdik. Okula yazdırmak ve onların eğitimlerine devam ettirebilmeleri için mücadele veriyoruz." diye konuştu.



