Onun çalışmalarıyla akın akın Müslüman oluyorlardı: Gözaltına alındı!

Hindistan polisi Uttar Pradeş eyaletinde meşhur Müslüman davetçi Umar Gautam'ı "Hinduları zorla Müslüman yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Son dönemde Umar Gautam'ın davet çalışmalarıyla Müslüman olan Hinduların sayısının giderek artmasından oldukça rahatsız olduğu bildirilen Hindu yetkililerin Umar Gautam'ı "Hinduları zorla Müslüman yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldırdığı tahmin ediliyor.

Binlerce Hindu'nun Müslüman olmasını sağladı

Bir Hindu olarak Pratap Singh Gautam ismiyle dünyaya gelen Umar Gautam 1984'te Müslüman olmuştu. Umar (Ömer) ismini alıp İslami ilimler tahsilinde bulunan Gautam'ın davet faaliyetleri sonucunda sadece Uttar Pradeş eyaletinde binlerce Hindu'nun Müslüman olduğu biliniyor.

Yönetimin Hindularda olduğu Uttar Pradeş eyaletinde Gautam'ın başka birini herhangi bir şeye zorladığına dair resmi makamlara iletilmiş hiçbir şikayet bulunmuyor.

"Listedeki herkes kendi isteğiyle Müslüman oldu"

Hindu makamların hazırladığı "Gautam'ın Hindu iken zorla Müslüman yaptığı bin kişilik liste" incelendiğinde ortaya tuhaf sonuçların çıktığı ifade ediliyor.

Listede Gautam'ın davet çalışmaları sonucunda Müslüman olan isimlerin tamamının gönüllü olarak din değiştirdiği, Gautam'ın kendilerini zorlamadığını ifade ediyorlar.

Listedeki bazı isimler halen Hindu

Listedeki bazı isimlerin ise halen Hindu olduğu ortaya çıktı. Hatta listede zorlanıp Abdussamed ismini aldığı iddia edilen Praveen Kumar'ın hiç Müslüman olmayan radikal bir Hindu milliyetçisi olduğu dahi ortaya çıkan bilgiler arasında.

Umar Gautam'ın gözaltına alındığını ve "Hinduları İslam'a zorlamak" suçlamasıyla yargılanacağını öğrenen Gautam'ın davet faaliyetleri ile Hindu iken Müslüman olanlar Gautam lehine ifade vermek için resmi makamlara başvurdular. Bu kişiler ifadelerinde Gautam'ın kendilerine herhangi bir zorlama yapmadığını, hatta ilk görüşmelerinde kendilerinden Müslüman olmalarını bile istemeden sadece kitap verdiğini belirttiler.

Uttar Pradeş eyaletinde neler oluyor?

Uttar Pradeş, Hindistan'ın nüfusça en büyük eyaleti olmanın yanında, aynı zamanda en çok Müslüman nüfusu da içerisinde barındıran bir eyalet.

220 milyondan fazla nüfusa sahip Uttar Pradeş'te 50-60 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Diyobendi ekolünün çıkış noktası olan Diyobend şehri ve bu şehirde yer alan Diyobendilerin merkezi Darul Ulum Diyobend de Uttar Pradeş eyaletinde yer alıyor.

Yine Hindistan Müslümanlarının dini ve kültürel merkezlerinden sayılan, ünlü Hindistanlı İslam alimi Ebul Hasan Ali en-Nedvi'nin faaliyet merkezi ve aynı zamanda eyaletin başkenti olan Leknev (Lucknow) şehri de Uttar Pradeş'te bulunuyor.

Hindistan'ı yöneten radikal Hindu Narendra Modi'nin partisi BJP aynı zamanda Uttar Pradeş eyaletinde de iktidarda.

Uttar Pradeş: İslamın ve İslam karşıtlığının yükselişte olduğu bir eyalet

Uttar Pradeş Hindistan'daki radikal Hindu milliyetçiliği ve İslam karşıtlığının yükselişinin yansıdığı eyaletlerin başında geliyor.

Uttar Pradeş aynı zamanda Hinduların en çok İslam'a geçiş yaptığı eyaletlerden biri. Bu sebeple son dönemde eyalet yönetimi Hinduların İslam'a geçişini yasaklamayı hedefleyen, Hinduların İslam'a geçişine yönelik davet çalışmalarının tümünü "zorlama" olarak niteleyen bir yasa çıkarttı.

Buna rağmen Hinduların İslam'a geçişini engelleyemeyen Uttar Pradeş yönetiminin bu davet çalışmalarında başı çekenlere baskı yoluyla Hinduların İslam'a geçişini durdurmayı hedeflediği belirtiliyor.



