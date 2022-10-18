Onlarca ülkeden Türkiye kararı! Gönderecekler

Türkiye'nin en ünlü tatil destinasyonları arasında yer alan Antalya turistlerle dolu taştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat yasağı, turizm bölgelerinde ekonomik buhran yarattı.

Yasakların kalkmasıyla Türkiye'ye adeta yabancı turist akını gerçekleşti.

Bu kapsamda en çok ilgi gören bölgelerden biri olan Antalya'da yeni bir rekor yaşandı.

9 ayda 12 milyon turist

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-16 Ekim tarihlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kente hava yoluyla 7 milyon 975 bin 643 turist gelmişti.

Tatil sezonu devam ediyor

Akdeniz çanağının önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da turizm sezonu uzadı.

Turizm sezonun uzamasının nedenlerinden birisi de 24 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine karşı tepki göstermek amacıyla çareyi doğalgaz akışını durdurmakta buldu.

Avrupalılar kışı Türkiye'de geçirmeye karar verdi

Kış aylarında bu kesintilerin fazla olacağı endişesi duyan birçok Avrupalı vatandaş ise kışı rahat geçirmek için Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Çok sayıda Avrupalı, Antalya'da bulunan otellere ve evlere kış aylarında kalmak için rezervasyon yaptırmaya başladı.

Ruslar seferberlik ilanı sonrası kaçmaya devam ediyor

Avrupalı insanlar enerji krizinden dolayı Antalya'ya akın ederken savaşın tarafı olan Rus vatandaşları ise Putin'in yayınladığı seferberlik ilanı sonrası ülkelerinden kaçmaya çalışıyor.

Tüm bu sebepler düşünüldüğü zaman Antalya yurt dışından gelen turistler için cazibe merkezi oluşturmaya devam ediyor.

Geçen yılın ekim ayına göre turist sayısında artış yaşandı

Geçen yılın ekim ayına göre de turist hareketliliğinde yüzde 6'lık artış gerçekleşti. Geçen yıl ekimde 959 bin 359 kişinin ziyaret ettiği kente, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 15 bin 375 kişi geldi.