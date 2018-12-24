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Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında Meral Akşener konusunda yanıldığını ittiraf etti. Yazısında Akşener’e ağır ithamlarda bulunan Önkibar, Akşener’in karanlık olduğunu, Ümit Özdağ ve Koray Aydın gibi İYİ Parti’deki birçok ismin de mevcut durumdan rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:21
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”

Sabahattin Önkibar, Aydınlık'taki bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i adeta yerden yere vurdu.

"Gladyo Kraliçesi"

Yazısında önceden Akşener’e karşı umut beslediğini ancak bu konuda yanıldığını itiraf eden Önkibar "Ne yalan söyleyeyim, Doğu Perinçek’in, Meral Akşener için kullandığı ‘Gladyo Kraliçesi’ ifadesini abartılı bulmuştum. Ancak bugün itibari ile Akşener konusunda Doğu Bey’e hak vermeye başladım." diye yazdı.

Türk-Atlantik Gençlik Konseyi’nin düzenlediği panelde konuşmacı olan Emir Gürbüz ile Bahadırhan Dinçaslan’ın İyi Parti’den İstanbul Milletvekili adayı olduklarını hatırlatan Önkibar, Akşener’in derin devlet ve FETÖ ile bağlantısı olabileceğini savundu.

"Namus belası adına susuyorlar"

İYİ Parti’de Ümit Özdağ ve Koray Aydın gibi öne çıkan isimlerin de Akşener’den rahatsız olduğu ileri süren Önkibar "Çok sayıda isim bu konularda vallahi çok rahatsız lakin namus belası adına susuyorlar" dedi.

İşte Önkibar’ın yazısı;

Ne yalan söyleyeyim, Doğu Perinçek’in, Meral Akşener için kullandığı "Gladyo Kraliçesi" ifadesini abartılı bulmuştum.

Ancak bugün itibari ile Akşener konusunda Doğu Bey’e hak vermeye başladım. Niye mi?

(...)

Adı: YATA

NATO’nun gençlik örgütü.

Bu örgütün Türkiye versiyonunun adı, Türk-Atlantik Gençlik Konseyi.

Bu konsey, "Türkiye’nin NATO’daki yeri" konulu bir panel yapacak.

Konuşmacılar, bu konseyin önceki ve bugünkü başkanı olan Emir Gürbüz ile Bahadırhan Dinçaslan.

Şimdi dikkat edin... Hepimizin gözünden kaçtı, bu iki isim İyi Parti’nin İstanbul Milletvekili adayı idi.

Üstelik Bahadır Dinçaslan isimli aday, 15 Temmuz’daki Fetullah kahpeliği başladığında şu tweetleri atmış: - "Lütfen gerçek deyin...İhtilal oldu deyin..."

İşte bu rezil mesaj ortaya çıktığı için Bahadır Dinçaslan, İyi Parti’den istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buğra kavunca olayı

Hayır, hiçkimse bana bu iki ismin tesadüfen İyi Parti’den aday olduğunu açıklayamaz.

Meral Akşener bu dehşet tercihi, mugalata ile değil, inandırıcı şekilde açıklamaya mecbur ve mahkumdur.

Sadece bu olay değil, Buğra Kavuncu isminin İyi Parti İstanbul İl Başkanı yapılması yine büyük bir soru işaretidir niye mi?

Önce Buğra Kavuncu kim aktaralım.

Babası Orhan Kavuncu... Eski ülkücü önder (...)

Babasının kuzeni FETÖ’den tutuklu olan CIA Ajanı Ruzi Nazar, yoldaşı eski MİT’çi Enver Altaylı.

Baba orhan kavuncu’nun buğra için söyledikleri!

Amcası, benim 1978’de Ankara Ülkü Ocakları Genel Merkezinde Tercüman gazetesinden gazeteci Çoşkun Çokyiğit ile buluşup görüştüğüm, dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olan Burhan Kavuncu.

Buğra’nın bir diğer amcası ise azgın FETÖ’cü olan eski Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu.

Ve bir anekdot:

Yeniçağ gazetesinde çalıştığım dönem Prof. Orhan Kavuncu bir gün büromda ziyaretime gelir.

Kendisine Fetullah alçaklığını sorunca şunu söyler:

- "Tasvip etmiyorum... Ona sempati duyan çocuklarıma bile sürekli iradenizi kimseye satmayın diyorum...."

İşte Buğra Kavuncu, Orhan Kavuncu Hoca’nın oğludur ve Meral Akşener tarafında ısrar ve inatla İstanbul gibi bir merkeze İl Başkanı yapıldı.

Prof. Özdağ ile Koray Aydın rahatsız

NATO görevlisi İyi Parti İstanbul Milletvekili adayları Emir Gürbüz, Bahadırhan Dinçaslan ve Buğra Kavuncu fotoğraflarını yanyana getirirseniz, Doğu Perinçek’in Meral Akşener için ettiği "Gladyo Kraliçesi" sözünün somut bir karşılığı net olarak ortaya çıkıyor.

Sadece bu değil.

İyi Parti içinde yakın arkadaşlarım var.

Prof. Ümit Özdağ ve hatta Koray Aydın ile çok sayıda isim bu konularda vallahi çok rahatsız lakin namus belası adına susuyorlar.

Artık açık ve net, Meral Akşener karanlıktır.

(...)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:21
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Meral Akşener
  4. Sabahattin Önkibar
  5. Emir Gürbüz
  6. Bahadırhan Dinçaslan
  7. Ümit Özdağ
  8. Koray Aydın
  9. İYİ Parti
  10. FETÖ

YORUM YAZ

  • ÖmérÖmér13 dk önce
    Valla bu seçimde oyumu iyi partıye verecektim ama sosyal medyada böyle karanlık ilişkileriöğrenince vazgectim
  • MilletMillet23 dk önce
    Uyan da balığa gidelim Önkibar. Merali kim vekil yapmış, kim bakan yapmış MHP yi bozma faaliyetleri aşamasında maral lehine hangi fetöcü hakimler karar vermiş bilmiyor musun yada kulaklarını tıkamış mıydın .Hepinizin aklını başından almış Reis düşmanlığı
  • Fahrettin güleçFahrettin güleç1 sa önce
    Ümit Özdağ en koyu fetö cü

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