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Teknoloji OnePlus Nord N100 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Teknoloji

OnePlus Nord N100 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus, yeni telefonu OnePlus Nord N100'ü tanıttı. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geldi? İşte OnePlus Nord N100'ün özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:01:00 -
OnePlus Nord N100 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus, yeni akıllı telefonu OnePlus Nord N100'ü tanıttı. Yeni telefon, tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekti. Peki OnePlus Nord N100 hangi özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuldu? İşte OnePlus Nord N100'ün özellikleri ve fiyatı...

OnePlus Nord N100, HD+ çözünürlüğe sahip 6,52 inçlik LCD bir ekranla birlikte geldi. Telefonun ön kısmında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera; arka kısmında ise parmak izi okuyucusu ile birlikte 13 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro kamera, 2 Megapiksel bokeh kamera yer alıyor.

Android 10 tabanlı OxygenOS desteği ile gelen OnePlus Nord N100, kullanıcılara 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. Telefonda 5000 mAh kapasiteli, 18W hızlı şarj destekli batarya bulunuyor.

OnePlus Nord N100'ün fiyatı

OnePlus Nord N100, ilerleyen günlerde bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Telefonun satış fiyatı ise 179 pound olarak belirlendi.

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