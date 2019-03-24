Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, önceliklerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-siyahlı takımın milli maç dolayısıyla lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçirdiğini ifade etti.

Lige verilen araya MKE Ankaragücü galibiyetle girdikleri için mutlu olduklarını anımsatan Gündüz, "Aldığımız galibiyet takımdaki olumsuz havayı giderdi. Futbolcular motivasyonları yüksek şekilde Antalya'da kamp yapıyor. Kampta çok olumlu bir hava hakim." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya kampının devam ettiğini aktaran Gündüz, şöyle konuştu:

"Önümüzde Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı var. Bu karşılaşmaya odaklandık. Amacımız Ziraat Türkiye Kupası ilk maçından avantajla dönmek. Ligin 27. haftasında da yine Galatasaray maçımız var. Her zaman dile getirdiğim gibi önümüzdeki haftalarda önceliğimiz Türkiye Kupası olacak. Evkur Yeni Malatyaspor takımı ilk kez yarı final oynayacak. Taraftarımız da kupada yarı final heyecanını yaşıyor. Önümüzdeki karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

Gündüz, Fransız oyuncu Aboubakar Kamara'nın ise bugün kampa katılacağını sözlerine ekledi.