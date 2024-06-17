Önce yapımına sonra ismine karşı çıkmışlardı! "Köprülerin Sultanı" Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayısı rekor kırdı
Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören muhaliflerin önce yapımına sonra ismine karşı çıktıkları "Köprülerin Sultanı" Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeni rekorunu kırdı.
RECEP YEŞİL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen rekor araç sayısını açıkladı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin işbirlikçisi CHP'nin peşine takılan muhaliflerin önce yapımına sonra ismine karşı çıktıkları "Köprülerin Sultanı" Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 13 Haziran Perşembe günü 186 bin 828 araç geçti.
Uraloğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Köprülerin Sultanı "Yavuz Sultan Selim"...
Yeni Rekor, En Yüksek Araç Geçişi...
13 Haziran 2024 Perşembe
186 bin 828 araç geçiş sayısı
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