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Gündem Önce yapımına sonra ismine karşı çıkmışlardı! "Köprülerin Sultanı" Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayısı rekor kırdı
Gündem

Önce yapımına sonra ismine karşı çıkmışlardı! "Köprülerin Sultanı" Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayısı rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-17 17:01:00 -
Önce yapımına sonra ismine karşı çıkmışlardı! "Köprülerin Sultanı" Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen araç sayısı rekor kırdı

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören muhaliflerin önce yapımına sonra ismine karşı çıktıkları "Köprülerin Sultanı" Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeni rekorunu kırdı.

 

 RECEP YEŞİL 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen rekor araç sayısını açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin işbirlikçisi CHP'nin peşine takılan muhaliflerin önce yapımına sonra ismine karşı çıktıkları "Köprülerin Sultanı" Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 13 Haziran Perşembe günü 186 bin 828 araç  geçti.

Uraloğlu konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Köprülerin Sultanı "Yavuz Sultan Selim"...

Yeni Rekor, En Yüksek Araç Geçişi...

13 Haziran 2024 Perşembe

186 bin 828 araç geçiş sayısı 

#TürkiyeHızlanıyor

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