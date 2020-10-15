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Gündem Önce tehdit etti yemeyince özür diledi
Gündem

Önce tehdit etti yemeyince özür diledi

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahrumiyeti kararı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:07:00 -
Önce tehdit etti yemeyince özür diledi

AYM üyesi Engin Yıldırım da önceki akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak, “ışıklar yanıyor” ifadesini kullanmıştı. Yıldırım’ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan “Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor” mesajını akıllara getirmişti. Skandalın ardından tepki alınca özür dilemek zorunda kalan Yıldırım, “Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum” dedi.

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