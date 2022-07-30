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Aktüel Önce Kur'an dersi, sonra havuz keyfi
Aktüel

Önce Kur'an dersi, sonra havuz keyfi

Sıcak havalarda Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklar, ders sonrasında havuzda serinliyor. Veliler ise çocuklarıyla böylesine eğlenen imamdan oldukça memnun…

Yeniakit Publisher
2022-07-30 02:27:00 -
Önce Kur'an dersi, sonra havuz keyfi

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Ulu Camii'de Kur'an eğitimi alan çocuklar, hem öğreniyor hem de yaz sıcaklarında havuzda yüzerek serinleyip eğleniyor.

Çocukların camiye alışması için sosyal etkinlikler haricinde çikolata, top kek ve dondurma ikramı da yapılıyor.

“İslami adaplar öğretiyoruz”

Derslere giren ve öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan Gercüş Ulu Camii imam hatibi Mehmet Fatih Varol, “Camimizde gördüğünüz öğrencilere Elifba, Kur’an-ı Kerim tecvit dersi ve İslami adaplar öğretiyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için bugün de onları havuza getirdik. Ümit ediyoruz rabbimizden bu çocuklar Kur'an adabı üzerine büyüsünler.” dedi.

“Bizler de çok mutluyuz”

İHA'ya konuşan velilerden Tahsin Kaya ise “Çocuklarımız için imamlarımızın hem ders verip hem de çocuklarımızla oyun oynayıp oyundan sonrada havuza götürdüklerinden dolayı bizler de çok mutluyuz. Bu yüzden Gercüş Ulu Cami'de görevli iki imamıza çok çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

 

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