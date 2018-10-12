Önce kendinizi yetiştirin

Anne babanın kendisinden nasıl davranışlar beklediğini anlayan çocuk, ona göre hareket eder. Kafası daha az karışır. Her söylediğiniz her zaman çocuğun aklına yatmayabilir. Bazen verilmesi gereken kararlı mesaj: “Çünkü ben senin bunu yapmanı istiyorum”dur. Sorumluluğu sizin üstleniyor olmanız onu rahatlatır.

• Çocukların televizyonda seyrettiği programları, interneti kullanış şeklini bilmelisiniz.

• Onların okuldan sonra ve hafta sonları nerede olduklarından haberdar olmalısınız. Çocukları yalandan uzaklaştırmalısınız. Ama korkutarak değil, ikna ve sevgi ile..

• Yemek süresince televizyonu kapatın ve mutlaka akşamları çocuğunuzla sofraya oturun..

Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlara yaptığımız yatırımlar hiç boşa çıkmaz.

Hayır, diyemedik böyle arsız oldu

Çocuğa ilgi ve sevgi, onun her istediğine “evet” demeyi gerektirmiyor. “Hayır” demek ona, size gibi gelir. Fakat sonuç acı verici olacaktır.

Mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek için çocuklarının her istediği şeyi satın almaya, istedikleri her şeyi yapmaya başlayan aileler modern eğitim verdiklerini sanıyorlar. Yazık ki yanılıyorlar. Çocuğuna kararlı bir şekilde hayır diyemeyen aileler çocuğun kendini daha çok güvende hissetmesine değil, aksine çocuğun sınırları bilmemesine yol açıyor.

Çocuk bir şeye sahip olabilmek için çalışılması gerektiğini, başarının değerini bu yüzden bilememekte.. Hayatta da istedikleri her şeye, istedikleri anda sahip olabileceğini sanmakta..

Sonra ileride gerçek hayatta bu kolaylığı göremeyince çocukların kendine güvenleri yıkılmakta. Hüsran yaşamakta.

Çocuk başarılı olmak, takdir edilmek ve bir şeye sahip olmak için çalışması gerektiğini anlayamadan büyüyor. Dahası hayatta karşılaştığı aksilikler karşısında paniklemekte.. Ve hep birilerinin desteğine, onayına ihtiyaç duymak çaresizliğine düşüyor.

Her istediği yapılan çocuk, istekleri arasında önem sıralamasını becerememekte, hangisinin daha önemli ve öncelikli olduğunu anlayamamaktadır. Sadece istemekte, istedikleri ailesi tarafından yerine getirilince de doyumsuz çocuklar ortaya çıkmaktadır. Doyumsuz arsızlık onu ileride uyuşturucuya bile sürükleyecektir.