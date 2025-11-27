Önce göz zinası daha sonra da asıl zina ortaya çıkıyor

Özel bir televizyonda müzik kanalını izliyordum. Kanal, Türk Pop müzik üzerine yayın yapıyor. Biraz izledim. Kanalda çıkan kadın sanatçıların yarıya yakını yarı çıplak idiler. Üzerlerinde örtü yok gibiydi. Bunu niye yazdım biliyor musunuz şundan dolayı; kadınlarımızın büyük çoğunluğu onları örnek alıyor da ondan. Onlar çıplak sahneye çıkıyorlar kadınlarımızda çıplak olarak sokağa çıkmaktadırlar. Utanma yok. Sanat demek çıplaklık değil ki. Sanat demek efendiliktir. örnekliliktir. Sen örnek insansın. Böyle yarı çıplak sahneye çıkarak kadınlarımızı ifsad etmeye hakkınız yok. Sen yarı çıplak sahneye çıktığında kadınlarımız sokakta alt ve üstten çıplak olarak sokağa çıkmaktadırlar. Bu durumda neye sebep veriyor önce göz zinası daha sonr ada asıl zina ortaya çıkmaktadır. Kadınlarımıza seslenmek isterim ki örnek olarak bu sanatçıları örnek almayın. Örnek alacaksanız annelerinizi örnek alınız. Anneleriniz terbiyeli sokağa çıkmaktadır. Cumhuriyet kadını çıplaklıktan uzak duran kadındır. Doğrudur eskiden açıklık vardı ama bugün gelinen noktada çıplaklık var. Kadınlarımız yarı çıplak sokağa çıkmaktadır. Sokağın da bir karakteri var. Sokakta çıplak dolaşmak ahlaksızlığı davet etmektedir. Kadınlarımız kendi istekleriyle kapanmaları kendi evlatları üzerinde de etki yapacaktır. Kız çocukları annelerini öyle gördüklerinde kendileri de örtünecek ve sokağa saygılı çıkacaklardır.