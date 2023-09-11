Önce darp sonra sınır dışı

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Dilara Cihan isimli bir Türk kadınla evlenen ve geçici koruma kimliği bulunan Suriyeli Tarek Khalifeh, önce komşularının şiddetine maruz kaldı daha sonra sınır dışı edilmek üzere Gaziantep’te bulunan geri gönderme merkezine gönderildi.

5 kişi dövdü

Yaşadığı mağduriyeti gazetemize anlatan Dilara Cihan, şunları dile getirdi: “Komşularımızla sıkıntı yaşadık. Eşimin onlara küfrettiğini düşünerek kapımıza dayandılar. Eşim kimseye hakaret ve küfür etmedi. Olayın yaşandığı gün eşimi apartman sakinlerinden 5 kişi darp etti. Darp esnasında eşimin dişi kırıldı, dudağı patladı, kulağı morardı ve boynunun altında çizikler oluştu. Hastaneye gidip darp raporu aldık, daha sonra şikâyet için karakola gittik. Karşı taraf bizden şikayetçi olmayacağını söyledi fakat biz vazgeçmedik. Daha sonra şiddet uygulayanlar da bizden şikayetçi oldular. Eşimin serbest bırakılmasını beklerken, onun deport edilmek üzere Gazinatep’te bulunan geri gönderme merkezine yollandığını öğrendim.”

Eşim deport edilmesin

Eşinin sebepsiz yere sınır dışı edileceğini belirten Cihan, şöyle devam etti: “Şiddet uygulayanlar, eşime galiz küfürler ettiler. ‘Pis Arap’ şeklinde hakarette bulundular. Biz apartmana taşındığımızdan beri bizden rahatsız olduklarını dile getiriyorlardı. Şimdi de eşim onlar yüzünden deport ediliyor. Belki de sizle konuşurken şu anda deport ediliyor. Tarek bir Türkle evli, geçici koruma kimliği, düzenli bir işi, sigortası ve çalışma belgesi var. Lütfen bu hatadan dönülsün ve eşim gönderilmesin.”

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