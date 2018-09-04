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Önce çarptı sonra da 'abi ben çarptım' diye not bıraktı

Isparta'da park halindeki bir otomobile çarpan sürücü, aracın camına 'Abi arabana ben çarptım' notunu ve cep telefonu numarasını bıraktı.

04 Eylül 2018 Salı 16:09
Önce çarptı sonra da 'abi ben çarptım' diye not bıraktı

Olay, bu sabah Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Sahibinin kimliği öğrenilemeyen park halindeki 07 KD 080 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü çarptığı aracın camına not bıraktı.

Kimliği belirsiz sürücü otomobile bıraktığı notta, "Abi arabana ben çarptım. Cezaevinde çalıştığım için telefon yasak. Akşam 19.30'da beni arar mısın?" diyerek cep telefonu numarasını bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:09
  1. Trafik kazası
  2. çarptığı araca not bıraktı
  3. dürüstlük örneği
  4. insanlık ölmemiş

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