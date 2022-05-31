Ön kapıdan girdi, arka kapıdan çıktı! Canan Kaftancıoğlu tahliye oldu..

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öğlen saatlerinde girdiği Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sosyal medya paylaşımlarında; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ülkedeki ezici çoğunluğun inandığı İslam dinine hakaretler savuran Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezasını onamıştı.

Kaftancıoğlu öğle saatlerinde Silivri Cezaevi'ne teslim olurken, birkaç saat sonra tahliye edildi.

Ayağının tozu ile ettiği hakaretlere, devlete yönelik suçlamalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik galiz küfrüne karşın kendini savunan Kaftancıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

Esas olan akıl, ahlak, adaletse nerede kalmıştık demiştim. Bugün aslında ilçe başkanlarımız ve il yöneticilerimizle hem önümüzdeki günlerdeki davaları hem de suçluların hesap vermesi için yapacağımız işleri planlamak üzere bir toplantımız vardı. O nedenle toplantı saatimizi sekiz buçuğa alıyoruz. Çalışmaya devam. Yarın 16 milyon İstanbullu'nun iradesini yargılamaya kalkacaklar.

Kaftancıoğlu'nun hadsiz paylaşımlarından birkaçı!