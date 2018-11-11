Ön görüşmeyi yaptı! Adriano Correia Ocak'ta...

Galatasaray'ın eski golcüsü Podolski'nin formasını giydiği Japon ekibi Vissel Kobe, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya ilgisini sürdürüyor.

Sezon öncesinde de 34 yaşındaki sol bek için nabız yoklayan Kobeli yetkililerin oyuncunun menajeriyle ön görüşme yaptığı ortaya çıktı. Menajerin; Japon kulübüne, "Resmi teklifle gelin. Beşiktaş o zaman masaya oturmayı kabul edebilir" dediği öğrenildi.

Siyah beyazlılar ise sık sık sakatlanması ve sezon sonu serbest kalacak olması nedeniyle Adriano'nun transferine sıcak bakıyor. Tarafların devre arasında pazarlık için bir araya gelmesi bekleniyor. (Sabah)