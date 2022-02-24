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Gündem On binlerce Ukraynalı Polonya sınırına doğru kaçıyor! İşte görüntüler...
Gündem

On binlerce Ukraynalı Polonya sınırına doğru kaçıyor! İşte görüntüler...

Beklenen savaş patlak verdi. Rus saldırıları sonrası Ukrayna vatandaşları sınırlara akın etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 09:29:00 - 2022-02-24 09:33:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesinin ardından Ukrayna'nın birçok şehrinde patlama sesleri duyulmaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalılara seslendi ve evlerinden çıkmamalarını, varsa sığınaklara saklanmalarını istedi. Binlerce Ukraynalı ise ülkeden çıkmak için Polonya sınırına yöneldi.

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