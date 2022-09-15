Ömrünü adadığı yetimler Kızılay Şehidi Arif Kıdıman’ı unutmadı

Yeni Akit Ankara

Kızılay şehidi Mehmet Arif Kıdıman, şehadetinin yıl dönümünde çalışma arkadaşları ve görev alanı içinde olan İdlib, Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad bölgelerindeki Kızılay yetimhanelerindeki çocuklar tarafından anıldı. Yetimlere ve öğrencilere kırtasiye setleri, oyuncaklar ve hediyeler dağıtılırken, Şehit Kıdıman için camilerde Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerifler de okutan Kızılaycılar, lokma döktürerek dağıttı.

Mehmet Arif Kıdıman 2020 yılında şehit oldu

Suriye'nin El Bab bölgesinde yardım faaliyetlerinde görevli olan Şehit Mehmet Arif Kıdıman, Çobanbey-El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, plakasız iki araç içerisinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından açılan çapraz ateş sonucu 14 Eylül 2020 tarihinde şehit oldu.