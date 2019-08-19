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Ömer el-Beşir hakim karşısına çıktı

Sudan'daki darbeyle görevinden alınan devrik lider Ömer El Beşir, yolsuzluk iddiasıyla çıktığı mahkemede, verdiği ifade ortaya çıktı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:40
Ömer el-Beşir hakim karşısına çıktı

Sudan'ın devrik lideri Ömer El Beşir, yolsuzluk suçlaması nedeniyle bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye katılan bir AFP muhabiri Beşir'in Suudi Arabistan'dan 90 milyon dolar aldığını kabul ettiğini aktardı.

Geleneksel beyaz kıyafetiyle mahkeme içerisinde bir kafeste ifade veren Sudan devrik lideri Ömer El Beşir, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada Riyad yönetiminden 90 milyon dolar aldığını kabul etti.

Mahkeme salonunda bulunan bir AFP muhabirinin aktardığına göre 35 ve 30 milyon olarak 2015 öncesinde iki parti halinde Kral Abdullah'tan para geldiği, kalan 25'inin ise Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından gönderildiği aktarıldı.

Ömer El Beşir'in Sudan'daki 30 yıllık iktidarı 2018'in Aralık ayında başlayan halk ayaklanmasının aylar süren protestolarla devam etmesi üzerine Nisan 2019'da ordunun yönetime el koyduğunu duyurmasıyla devrildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:40
  1. Ömer El Beşir
  2. Sudan
  3. Prens Selman

YORUM YAZ

  • hercaihercai53 dk önce
    SUDAN'I TEKRAR FETHETMELIYIZ.
  • Allahin sen nelere kadirsinAllahin sen nelere kadirsin53 dk önce
    Acep hakikaten bizim kutsallarada dokuna bilecekadil bir mahkeme olsa sanirim hicbiri kirdigi cevizlerden kurtulamaz..bir yuzuk destani ve sonrasi 4 buyuk mukkaddes bakan evlatlari mucahit kilikli mucahitler..adaledi mabadiniselameti icin egip buken zavallilar..Allah bu millete zaval vermesin
  • RIFATRIFAT1 sa önce
    Bu katil ve yolsuz herifi başımızın üzerinde misafir etmiştik değil mi? Birleşmiş Milletler tarafından aranıyordu o dönemde üstelik.
  • HasanHasan1 sa önce
    Calmayan yok islami????Liderim deyip habire caliyorlar.Ama islam adina??????Alayi hirsiz ama helal cunku bu sudan peygamberi.
  • KAYRONIKAYRONI2 sa önce
    SIZIN GIBI MÜSLÜMANLARI ALLAH NASIL BILIRSE ÖYLE YAPSIN BIRISI 90 MILYON DOLAR ALI BIRISI 90 MILYON RÜSVAT VERIR NE BICIM MÜSLÜMANSINIZ KIM BILIR KAC BIN TANE MÜSLÜMAN ÖLDÜRÜLDÜ BUNLAR ICIN ALLAH BUNLARIN DIBINI KAZISIN BUNLAR SÖZDE MÜSLÜMAN NE MÜSLÜMANI BUBNLAR BÜSLÜMAN KATILLERI SOYSUZ DINSIZLER .

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