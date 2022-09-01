Ömer Çelik'ten Ali Mahir Başarır'a: Bu arkadaş fazla dizi seyrediyor anladığım kadarıyla

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın iddialarına cevap verdi.

Halk TV'deki Sözüm Var programına konuk olan Ali Mahir Başarır, Ömer Çelik'in, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban ile görüştüğünü öne sürerek, "Ne acıdır ki, bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'Burada bir kirlilik var, bunları görevden alıyorum. Bunları yargıya teslim ediyorum' diyemiyor. 19 Ağustos'ta, önemli bir duyum ve emin olduğum için söylüyorum. AKP Sözcüsü Ömer Çelik Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban'ı yanına çağırıyor. İstenen paraları falan biliyor. 'Anlaşın aranızda uzlaşın, bu iş kötüye gidiyor, beyefendi kızıyor' diyor. Hatta Ünsal Ban denilen kişi Bolu'dan geliyor. Ömer Çelik bunu yalanlayamaz, 'Bu rakamda orta yolu bulun, beyefendi kızıyor' diyor." ifadelerini kullanmıştı.

'İşlerimiz şeffaf'

MKYK toplantısından sonra konuşan Ömer Çelik, gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Ali Mahir Başarır'ın iddiasının hatırlatıldığı soruya cevap veren Çelik, şunları söyledi:

Bahsettiğiniz milletvekilinin söylediği her şey yalan çıktı. Bahsettiği şey, bu arkadaş fazla dizi seyrediyor anladığım kadarıyla. Olsa da söyleriz. Biz resmi bir siyasi partiyiz, işlerimiz şeffaf.