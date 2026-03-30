Ömer Çelik'ten 30 Mart mesajı: İnsanlık ittifakına öncülük ediyoruz!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda; insanlığın ortak evi olan dünyayı koruma mücadelesinde Türkiye’nin bayraktar olduğunu vurguladı.

Vahşi kapitalizmin ve sömürgeci iştahın dünyayı ekolojik bir felakete sürüklediği günümüzde, Türkiye "Sıfır Atık" hamlesiyle insanlığa çıkış kapısını gösteriyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, dünyanın bugün sadece çevre krizleriyle değil; aynı zamanda savaşlar, açlık ve nefret ideolojileri gibi çok boyutlu tehditlerle boğuştuğuna dikkat çekti. Bu karanlık tabloya karşı Türkiye’nin sunduğu "İnsanlık İttifakı" önerisi, ecdadın "emaneti koruma" düsturunu tüm dünyaya ilan ediyor.

Ömer Çelik, Sıfır Atık Hareketi'nin, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Bu büyük kazanım, diğer devletler için örnek teşkil etti ve insanlık ittifakının bir değeri haline geldi" ifadesini kullandı.

Çelik, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın ve insanlığın pek çok alanda insan eliyle oluşturulan tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Savaşlardan ekolojik krizlere, nefret ideolojilerinden açlık ve susuzluğa kadar çok boyutlu tehditler dünyamızı, insanlığı ve insani değerleri tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu tehditlere direnmek ve değerlerimize sahip çıkmak için 'insanlık ittifakı'na katkı sunmaya ve öncülük etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin 'insanlık ittifakı'na katkılarının önde gelenlerinden biri, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık girişimidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, 2022'de, ülkemizin öncülüğünde kabul edilen kararla 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edilmiştir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır. Bu büyük kazanım, diğer devletler için örnek teşkil etti ve insanlık ittifakının bir değeri haline geldi. Ortak evimiz dünyamızı ve insanlığı savunmaya devam ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adres Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adres Türkiye

Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu
Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu

Ömer Çelik'ten alçaklığa tepki
Ömer Çelik'ten alçaklığa tepki

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan
Gündem

İşte Uşak’a kazandırdığı dev eser! Sunum metresten açılış Özkan Yalım’dan

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında birlikte görüntülendiği belediye personeli S.A.'nın, daha önce düzenlenen İsmet İn..
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Gündem

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!
Gündem

Sözcü TV'de Özlem Gürses'ten kirli oyun! CHP'li tacizci başkanın skandalını AK Parti'ye yıktı!

Fondaş medyanın ekran yüzlerinden Özlem Gürses, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç iddiaları anlatırken büyük bir yalana ..
