Olursa bir derdiniz 'konak' oluversin



Oluşan konaklar, pek çok anne için bir kaygı durumudur. Bebeğine iyi bakamadığı için oluştuğunu düşünür. Oysa bu durum hemen hemen her bebekte görülebilen bir deri döküntüsüdür.

Konak, tıptaki dili “seboreik dermatit” olan bir egzama çeşididir.

Konak kabuklu olup sarımsı ve beyaz halinde görülür.

Oluşmasının sebebi ise bilinmemektedir. Sadece deri üzerinde yağın üretimini sağlayan bezlerin çok çalışmasına bağlı olarak meydana geldiği düşünülmektedir.

Genellikle konak, yeni doğan bebeklerin başında görülmektedir.



Bebeği kesinlikle rahatsız etmemektedir. Acı vermez ve sanıldığı gibi kaşıntı da yapmaz.

Yapmanız gerekenlere gelince..

Bebeğinizi hassas ciltlere uygun olarak üretilmiş saf zeytinyağı ile yapılmış yapımında kostik kullanılmamış sabun kullanılmalısınız.

Bebeğinizi yıkadığınız zaman yumuşak ucu olan bir fırça ile bebeğinize zarar vermeden taramalısınız. Bu şekilde konaklar da temizlenir.

Özellikle konaklı olan bölgeye yumuşamasını sağlamanız için bebek yağı ya da zeytinyağı sürülerek masaj yapabilirsiniz.

Bebeğinizi yıkamadan önce bu işlemi yapabilirsiniz. Böylece kalın kabuklar oluşmasını da önlemiş olursunuz.

Konak bebekte iz bırakmaz. Fakat cildine iyi bakım olmazsa birçok hastalığın oluşmasında sebep olabilir. Temiz bakım konak için her zaman iyi bir tedavidir.

Bebekte görülen konak için doktorunuza gitmek gerekli değildir. Basit işlemleri yaptıktan sonra bebeğinizdeki konak 5-6 ay içinde kaybolur, bazı bebeklerde bu durum 1 yaşına kadar devam edebilir.

Saf zeytinyağı sabunu herkes için en iyisidir

Bir sürü kimyasal madde içeren ürünlerden kimseye fayda yok.



Hekimler, bebeklerin haftada 2 kere doğal katkısız zeytinyağlı sabun ile yıkanmasının yeterli olduğunu belirtiyor. Sadece saçlar değil vücut tamamen zeytinyağlı sabun ile yıkanıyor. Hiç kepeği olmuyor. Çünki gerçek zeytinyağlı sabun kepek yapmaz.

Kepek saç diplerine yerleşen bir bakteridir.

Bildiğiniz kepek şampuanları çinko (zinc) içeren bileşiklerle bu bakteriyi kontrol altında tutar. O tip bir şampuan kullanmazsanız kepek tekrar oluşur, çünkü tarak, tırnak vs.den yine bulaşır, tekrarlanır.

Sakın aldanmayın

Her zeytinyağlı sabun aynı değil. En safı, kalitelisi ve doğalı içeriğinde sadece su, zeytinyağı ve esans kullanarak yapılanlar oluyor.

Etiketi okuyun. Eğer anlamadığınız kimyasal maddeler varsa hemen bırakın.

Gerçek zeytinyağlı sabun, zeytinyağının 17 saat kadar kül suyunda ağır ağır kaynatılması ile yapılıyor.

İçerisinde NaOH yani kostik bulunmamalı. Bugün maalesef kolaylarına gittiği için köylerde bile kostik kullanılıyor.



Bazısı şöyle diyecektir: "Kostiksiz sabun üretimi o-la-maz!"



Oysa doğal üretim külden, mesela meşe külünden yapılan ve kil eklenen metod vardır. Sonuçta işlem esnasında doğal olarak kostikğin oluştunuğu söyleyeceklerdir. Yani kül suyu sabunda kullanacağınız kendi kostiğinizi üretmenin bir yoludur. Sanayi üretimi kostik değildir.

Rengine gelince, yukarıdaki yeşil renkli zeytinyağı sabunu, purina yani zeytinyağı üretimi sonrası kalan artık yağdan yapıldığından bu renkte olur. Oysa kaliteli yemeklik veya sızma zeytinyağından yapıldığında "beyaz" olur. Yani sakın yeşil renge aldanmayın.

Ayrıca gerçek zeytinyağlı sabun sabunlukta altı ıslak kalınca eriyor. Diğer katkılı sabunlar erimez, taş gibi kalır.

Kepeğe karşı çözüm

En doğal yöntem bir iki kaşık karbonatı yarım litre suya atıp saçı sabunla yıkamak sonrasında karbonatlı suyla yıkamak.. Daha sonra da bir iki kaşık elma sirkeli bir bardak su ile durulamak.. Etkilidir ancak arada uygulamanın devam etmesi gerekir.

Sakın mesela yeşil rengine bakıp da zeytinyağlı sabun böyle oluyormuş sanmayın.