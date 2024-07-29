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Sağlık Ölümcül tehlike! Bebeklere bal yedirmek...
Sağlık

Ölümcül tehlike! Bebeklere bal yedirmek...

Yeniakit Publisher
2024-07-29 13:30:00 -
Ölümcül tehlike! Bebeklere bal yedirmek...

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdal Güngör, 1 yaşın altındaki bebeklere yedirilen balın zehirleme riskinin olduğunun altını çizerek, bebeklerde kas güçsüzlüğü ve felce varan ciddi sorunlar doğurabileceğini söyledi. Hastalığın erken tanı ve tedavisinin önemine vurgu yapan Güngör, “İnfantil botulizmin belirtileri, genellikle toksin alımından 12-36 saat sonra ortaya çıkar. Kas güçsüzlüğü (floppy baby syndrome), göz kapağı düşüklüğü, azalmış gözyaşı ve tükürük, ifadesiz yüz, zayıf emme refleksi ve öğürme, hipoaktivite, kabızlık ve bağırsak hareketsizliği, zayıf ağlama, solunum güçlüğü gibi belirtiler hızla ilerleyerek solunum yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle hastalığın erken tanısı ve tedavinin hızlıca başlanması hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde görevli Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdal Güngör, 1 yaş ve altı bebeklerde halk arasında bal kaynaklı besin zehirlenmesi olarak bilinen “İnfantil botulizm”e dikkat çekti. Prof. Dr. Güngör, hastalık hakkında bilgi vererek tedavi yöntemlerini aktardı.

“Kas güçsüzlüğü ve felce neden olabilir”

Hastalığın doğurabileceği sorunlara değinen Prof. Dr. Serdal Güngör, “İnfantil botulizm, sıklıkla ilk 6 ay olmak üzere, bir yaşın altındaki çocukları etkileyen nadir fakat ciddi bir hastalıktır. Clostridium botulinum adlı bakterinin sporlarının sindirilmesi sonucu ortaya çıkar. Bebeklerin bağırsak sisteminde koruyucu bakteri florası ve clostridium inhibe edici safra asitleri bulunmaz. Bakteri sporları çevresel şartlara son derece dayanıklıdır. Bu sporlar tarafından bebeklerin bağırsaklarında üretilen nörotoksin sinir hücreleri arasındaki iletişimi bloke ederek ilerleyici kas güçsüzlüğü ve felce neden olur. İnfantil botulizm, genellikle bal tüketimi veya toprakta bulunan bakteriyel sporlarla temas sonucunda ortaya çıkabilir” dedi.

“Solunum yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir”

Hastalığın erken tanı ve tedavisinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Güngör, “İnfantil botulizmin belirtileri, genellikle toksin alımından 12-36 saat sonra ortaya çıkar. Kas güçsüzlüğü (floppy baby syndrome), göz kapağı düşüklüğü, azalmış gözyaşı ve tükürük, ifadesiz yüz, zayıf emme refleksi ve öğürme, hipoaktivite, kabızlık ve bağırsak hareketsizliği, zayıf ağlama, solunum güçlüğü gibi belirtiler hızla ilerleyerek solunum yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle hastalığın erken tanısı ve tedavinin hızlıca başlanması hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

“Emzikleri bala batırmayın”

İnfantil botulizmin önlenmesindeki önemli adımlara değinen Prof. Dr. Güngör, “1 yaş altı bebeklere bal verilmemesi ve toprakla temastan kaçınılması gerekiyor. Aileler tarafından en çok yapılan hata, emziklerin bala batırılarak bebeklere emdirilmesidir. Ayrıca, uygun gıda hijyeni ve muhafaza yöntemleri, sporların kontaminasyonunu azaltmada kritik rol oynar. İnfantil botulizm, erken tanı ve uygun tedavi ile başarıyla yönetilebilen ancak ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir hastalıktır. Bebeklerde bu hastalığın farkındalığının artırılması ve önleyici tedbirlerin alınması, mortalite ve morbiditeyi azaltmada kilit rol oynar” şeklinde konuştu.

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