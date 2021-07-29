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Aktüel

"Ölümcül olabilir" deyip uyardı: Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın

Güneş ışığının dik olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Mustafa Burak Sayhan, sıcak çarpmasının erken müdahale edilmediği takdirde koma ve ölüme kadar götürebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 17:11:00 -
"Ölümcül olabilir" deyip uyardı: Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın

Güneş ışığının dik olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yurttaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Mustafa Burak Sayhan, bu saatlerde ultraviyole ışınlarının daha zararlı olduğunu belirtti.

Yurttaşların gölgesi kendi vücudundan küçük olduğu bu zaman diliminde dışarıya çıkmamalarını önerdiğini belirten Sayhan, şunları söyledi:

"Sıcak çarpması, sıcaklıkların artması sonucu vücudun denge mekanizmalarının yetersiz kalmasıyla ortaya çıkan, erken müdahale edilmediği zaman koma ve ölüme kadar ilerleyebilen geniş yelpazedeki bir durumdur."

Kanser, böbrek, tansiyon, şeker ve kalp hastalarının sıcak çarpmasına karşı yüksek risk altında bulunduğuna dikkati çeken Dr. Sayhan, bilinçsiz ve yetersiz diyet yapanların, aşırı derece şişman olanların, gün içinde sıvı ve besin tüketimini yetersiz yapanların da yüksek risk grubunda bulunduğunun altını çizdi.

Dr. Sayhan, arabalarda bırakılan küçük çocukların ciddi risk altında bulunduğunu vurguladı. Isı veya güneş çarpmasının belirtilerini de açıklayan Dr. Sayhan, ısı veya güneş çarpmasına maruz kalan vatandaşlarda halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kramplar, karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı-kusma, aşırı terleme, yüzde kızarıklık ve terlemenin kaybolmasıyla kuru bir cilt, solgun bir yüz, hızlı hızlı soluma ve yürüyememe gibi belirtiler olduğunu söyledi.

Güneş çarpması anında yapılması gerekenler

Güneş çarptığı düşünülen bir hasta ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere değinen Dr. Sayhan, şunları söyledi:

"Öncelikle kişinin serin bir yere yatırılması gerektiğini söyledi. Kas, boyun, kasık, göğüs ve sırt bölgelerine buz kompleleri ile vücut ısısının düşürülmesinin önemli olduğunu söyleyen Sayhan, “Eğer hastanın bilinci yerinde ise sıvı desteği sağlanabilir. Ama bilinçte değişiklik durumunda mutlaka 112 Acil Komuta Merkezi aranmalı ve hastanın hastaneye nakli sağlanmalıdır."

Isı veya güneş çarpmasına maruz kalan vatandaşlarda erken tedavinin çok önemli olduğunu anlatan Dr. Sayhan, tedavi geciktikçe komaya kadar uzanan bir sürecin olabileceğini belirtti.

Güneş ışığının dik olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların mutlaka şapka, güneş gözlüğü ve hatta şemsiye kullanması gerektiğini söyleyen Sayhan, "Açık renkli ve vücudu sıkmayan elbiseler giyilmeli. Kimyasal içeriği fazla olmayan güneş kremleri özellikle 15 faktör üzeri olanlar kullanılabilir" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs aşılarını yaptırmayan vatandaşları da aşı olmaya davet eden Dr. Sayhan, "Son olarak içinde bulunduğumuz salgın dönemini atlatabilmemiz için tüm vatandaşların aşı konusunda bilgili olmalarını ve aşılarını yaptırmalarını istiyoruz" dedi.

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