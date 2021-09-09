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Gündem Ölüm yıldönümünde unutulmadı! 'Yılmaz Güney Türkiye'ye Abdullah Öcalan'dan fazla zarar vermiştir'
Gündem

Ölüm yıldönümünde unutulmadı! 'Yılmaz Güney Türkiye'ye Abdullah Öcalan'dan fazla zarar vermiştir'

PKK terör örgütüne yakın Mezopotamya Haber Ajansı, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümünde, onu, "Halkın savaşçısı, halkın sanatçısı" diyerek andı. Sosyal medya kullanıcıları ise Güney'i güzelleyerek ananlara karşın, onun şehit ettiği Yumurtalık Hakimi Sefa Mutlu'yu rahmetle yad etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 23:41:00 - 2021-09-09 23:45:20
Ölüm yıldönümünde unutulmadı! 'Yılmaz Güney Türkiye'ye Abdullah Öcalan'dan fazla zarar vermiştir'

 Yeniakit.com.tr 

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı "PKK terör örgütü lideri" diye güzelleyen PKK yandaşı Mezopotamya Haber Ajansı, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümünü de unutmadı.

'Ürettiği filmlerle halkın hafızasında yaşıyor'

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı "lider" ifadesi ile güzelleyen Mezopotamya Haber Ajansı, Yılmaz Güney için de "Halkın savaşçısı, halkın sanatçısı" güzellemesini yaptı.

"Halkın sanatçısı halkın savaşçısıdır söylemini sinemasıyla ortaya koyan Yılmaz Güney, oynadığı ve ürettiği filmlerle hala halkın hafızasında yaşıyor."

Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz Güney'i güzelleyerek ananlara tepki paylaşımlarında bulundu.

'Öcalan olsa olsa Güney'in öğrencisi olur'

O paylaşımlardan birisi, PKK'ya yakın Mezopotamya Haber Ajansı'nın, Yılmaz Güney'i neden güzellediğine cevap verir nitelikteydi.

Şehit Hakim Mutlu unutulmadı

Vatandaşlar, Yılmaz Güney'i güzelleyerek ananlara karşın, onun şehit ettiği Yumurtalık Hakimi Sefa Mutlu'yu rahmetle yad etti.

 

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