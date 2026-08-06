78 kiloluk dev balığı oltayla yakaladı! Sudan araca bağlayıp çıkardılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre boyunda ve 78 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Amatör balıkçı, yakaladığı balığı sudan araçlarına bağlayarak çıkarmak zorunda kaldı.
Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Balığı sudan iple araçlarına bağlayıp çıkarmak zorunda kalan Cihan Çelik, yere yan yana yatınca balığın büyüklüğü ortaya çıktı.
Cihan Çelik ve birlikte balık tuttuğu arkadaşlarının, balığın uzunluğuna verdikleri sevinç dolu tepkiler ise kameraya yansıdı.