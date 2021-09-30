Ölmek İçin Zaman Yok konusu ne? Ölmek İçin Zaman Yok oyuncuları kimler?

Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? Türkiye'deki sinema salonlarında aralarında Ölmek İçin Zaman Yok filminin de yer aldığı 9 film vizyona girecek. Bu filmlerin 5'i ise yerli.

Ölmek İçin Zaman Yok oyuncuları kimler?

Cary Joji Fukunaga'nın yönettiği; Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes ve Ben Whishaw'ın rol aldığı "Ölmek İçin Zaman Yok" izleyici ile buluşacak.

Ölmek İçin Zaman Yok konusu ne?

Son dört filmde "007 James Bond" olarak sinema izleyicisinin karşısına çıkan Daniel Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği film, aktif hizmetten ayrılan Bond'un CIA'den olan eski bir dostunun yardım çağrısıyla kısa süre içerisinde görev başına dönmek zorunda kalmasını ve yüksek teknolojiyle donanmış gizemli bir kötüyle karşı karşıya gelişini konu ediniyor.